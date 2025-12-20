«Майами» проиграл в дебютном матче Голдина в НБА

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Майами Хит» на выезде проиграл клубу «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Деррик Уайт (33). У «Майами» самым результативным стал оформивший дабл-дабл Келел Уэйр (24 очка, 14 подборов), также дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (16 очков, 10 подборов).
В составе «Майами» дебютный матч в НБА провел российский центровой Владислав Голдин, который оформил одну результативную передачу за 55 секунд на паркете. 24-летний россиянин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Голдин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».
«Бостон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 16 побед при 11 поражениях. «Майами» (15 побед, 13 поражений) располагается на седьмой позиции.