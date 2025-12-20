Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Майами» проиграл в дебютном матче Голдина в НБА

«Майами» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Майами Хит» на выезде проиграл клубу «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Бостоне завершилась со счетом 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Деррик Уайт (33). У «Майами» самым результативным стал оформивший дабл-дабл Келел Уэйр (24 очка, 14 подборов), также дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (16 очков, 10 подборов).

В составе «Майами» дебютный матч в НБА провел российский центровой Владислав Голдин, который оформил одну результативную передачу за 55 секунд на паркете. 24-летний россиянин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Голдин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».

«Бостон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 16 побед при 11 поражениях. «Майами» (15 побед, 13 поражений) располагается на седьмой позиции.