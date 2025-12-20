«Майами» проиграл в дебютном матче Голдина в НБА

В составе «Майами» дебютный матч в НБА провел российский центровой Владислав Голдин, который оформил одну результативную передачу за 55 секунд на паркете. 24-летний россиянин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Голдин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».