«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча закончилась победой «Клипперс» со счетом 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27). Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравший 36 очков, это его лучший показатель в сезоне. Его партнер по команде Джейк Ларэвиа оформил дабл-дабл (12 очков и 11 подборов). У «Клипперс» набрал 32 очка и сделал 12 подборов Кавай Леонард, у Джона Коллинза дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов, также дабл-дабл оформил Джеймс Харден (21 очко и 10 передач).
Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» прервали пятиматчевую серию поражений и с семью победами в 28 играх идут на 13-м месте в таблице Западной конференции, где клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» (19 побед и 8 поражений) занимает четвертую позицию.
Результаты других матчей:
- «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:115;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:109;
- «Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 96:112;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 121:114;
- «Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:86;
- «Мемфис Гриззлис» — «Вашингтон Уизардс» — 122:130;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санс» — 119:116;
- «Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 127:128 ОТ;
- «Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 93:98.