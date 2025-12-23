Центрового управление: сможет ли Голдин закрепиться в составе «Майами»

Есть ли жизнь во время 2WC и после него? Конечно, есть. Один из важнейших игроков в составе действующих чемпионов «Оклахома-Сити Блу» Алекс Карузо не даст соврать. До этого Алекс играл в «Лейкерс», где получил прозвище Karu-show и чемпионский перстень. В «Чикаго» были две символические сборные по игре в защите и полновесный контракт. В 2025 году Алекс уже в составе «Оклахомы» наводил страху на всех игроков соперника, у которых в руках был мяч, и свои 25 минут со скамейки приправлял 9 очками и невероятным хайпом для трибун. Титул чемпиона НБА прилагается. $40 млн на данный момент и еще $80 млн на ближайшие четыре года — отличная прибавка к преддрафтовой оценке «не пойми какого белого со смешной прической».