Центрового управление: сможет ли Голдин закрепиться в составе «Майами»

В прошедшие выходные российский центровой Владислав Голдин дебютировал в НБА. В гостевой встрече «Майами Хит» против «Бостон Селтикс» (116:129) он провел на паркете меньше минуты, но успел отметиться одной передачей, а также высоким показателем полезности («+6»). Подробнее о перспективах Голдина закрепиться в составе трехкратных чемпионов НБА — в материале «Известий».
Заслужил шанс
Матч с «Селтикс» стала для Голдина первым в регулярном чемпионате НБА — до этого он выступал за главную команду «Хит» в предсезонке. Россиянин вышел на площадку в концовке и за 55 секунд игрового времени успел отдать результативную передачу на Каспараса Якучиониса. Показатель «плюс-минус» центрового составил «+6».
24-летний Голдин родился в Нальчике, изначально занимался борьбой, но после резкой прибавки в росте (до 216 см) переключился на баскетбол. Три сезона Владислав провел в юниорской команде московского ЦСКА, а в 2020-м переехал в США, где представлял школу Putnam Science Academy (Коннектикут), после чего получил стипендию в университете Техаs Тех (NCAA). С 2021-го по 2024-й он выступал в студенческой лиге за «Флорида Атлантик». Россиянин помог ей впервые в истории выйти в «Финал четырех» NCAA, а следующий сезон провел уже в «Мичиган Вулверинз».
На драфте-2025 Голдина не выбрал ни один клуб, уже после завершения церемонии стало известно, что «Майами» подписал с центровым двустороннее соглашение, которое позволяет играть как в фарм-клубе (G-лига), так и в клубе НБА.
В G-лиге он уже принял участие в семи матчах, набирая в среднем 15,7 очка и 9,4 подбора за 25,8 минуты на паркете. В конце ноября наш центровой продемонстрировал впечатляющую статистику во встрече с «Винди-Сити Буллз» (фарм-клуб «Чикаго Буллз»): провел на площадке 33 минуты и за это время набрал 23 очка (10 из 17 с игры, включая три из трех трехочковых), совершил 14 подборов, отдал четыре результативные передачи и поставил два блок-шота. А в субботу, 20 декабря, он стал вторым россиянином после защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, принявшим участие в матчах нынешнего чемпионата НБА.
В последний раз сразу два представителя нашей страны дебютировали в лиге в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин, а играли два россиянина в одном сезоне НБА последний раз в 2015-м — Андрей Кириленко и Алексей Швед.
Что значит контракт Голдина
Двусторонний контракт (two-way contract или 2WC) — особая форма трудовых взаимоотношений между игроком и организацией НБА, позволяющая руководству команды использовать баскетболиста и в основе, и в фарм-клубе. С 2017 года ростеры команды были увеличены с 15 до 17 человек, добавились два места как раз под 2WC. В течение сезона можно держать трех игроков под эти два места. За весь сезон игрок в этом статусе может провести не более 50 матчей.
Игроки на 2WC получают по $578 577, что составляет половину от минимального контракта НБА на сезон. Они не могут выступать в матчах плей-офф. Дедлайн по судьбе игрока на 2WC — 10 января, после этого с ним можно либо расстаться, либо взять на другой вид контракта.
Есть ли жизнь во время 2WC и после него? Конечно, есть. Один из важнейших игроков в составе действующих чемпионов «Оклахома-Сити Блу» Алекс Карузо не даст соврать. До этого Алекс играл в «Лейкерс», где получил прозвище Karu-show и чемпионский перстень. В «Чикаго» были две символические сборные по игре в защите и полновесный контракт. В 2025 году Алекс уже в составе «Оклахомы» наводил страху на всех игроков соперника, у которых в руках был мяч, и свои 25 минут со скамейки приправлял 9 очками и невероятным хайпом для трибун. Титул чемпиона НБА прилагается. $40 млн на данный момент и еще $80 млн на ближайшие четыре года — отличная прибавка к преддрафтовой оценке «не пойми какого белого со смешной прической».
Из «больших» хорошую работу над собой провел Наз Рид из «Миннесоты». В 2019 году Наз подписал 2WC с «Волками» и сразу перебрался в фарм-команду. Ежегодный прогресс привел к полноценному трехлетнему контракту на $42 млн в 2023-м, а уже через год Рид получил титул лучшего шестого игрока лиги. В прошлом сезоне «Волки» играли в финале своей конференции, а Наз был далеко не самым последним игроком.
Если говорить о ситуации с Владом Голдиным и его новой командой, то тут есть несколько интересных моментов. В прошлом сезоне у «Майами» было три человека на 2WC: Джош Кристофер, Дрю Смит и Айзейя Стивенс. Смит сыграл в 14 матчах по 19 минут в среднем, набирая по 6 очков. По итогам выступлений «Майами» сделал игроку квалификационное предложение, которое позволило ему перейти в ростер и уже на другие деньги (сейчас он регулярно играет в НБА).
На данный момент у «Майами» три потенциальных центровых: Влад, Бэм Адебайо, который давно вышел за пределы своей позиции, Келел Уэйр. Бэм, безусловно, неприкасаемый, а вот с Уэйром можно побороться за минуты. Хотя 21-летний американец заметно прибавляет в своем втором сезоне в Лиге, в среднем делая дабл-дабл за матч (12,5 очка и 10,7 подбора).
Еще важный момент: главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра не большой фанат игры с чистым центровым, но работать над развитием «больших» он любит и умеет. Именно Споэльстра раскрыл таких мастеров, как Хасан Уайтсайд и Джеймс Джонсон.
— Мы хорошо знакомы с Дасти Мэем (тренер россиянина в «Флорида Атлантик». — Ред.), он сказал, что мы можем уверенно рассчитывать на ряд позитивных сторон Голдина, — отмечал в прошлом месяце на пресс-конференции Споэльстра. — Его габариты, активность, атлетичность. У него есть определенные ограничения, но он очень серьезно относится к вопросу своего развития. Мы открыты к сотрудничеству с ним. Он может добиться для себя роли в НБА на фоне изменений в игровых тенденциях лиги. Посмотрим, как пойдет его прогресс, но с ним очень приятно работать. Каждый день на месте, трудится изо всех сил. Жестко работает на тренировках и улыбается после этого.
В этом году «Майами» проведет еще четыре матча. Будем надеяться, что Голдин сможет получить в них игровое время.
Тимур Ганеев