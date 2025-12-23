«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича обыграл «Юту» в матче НБА

Встреча в Денвере закончилась победой «Наггетс» со счетом 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28). Самыми результативными игроками матча стали Лаури Маркканен из «Юты» и Джамал Мюррэй из «Денвера», набравшие по 27 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 13 передач.