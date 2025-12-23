«Денвер» благодаря трипл-даблу Йокича обыграл «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой «Наггетс» со счетом 135:112 (40:15, 29:31, 34:38, 32:28). Самыми результативными игроками матча стали Лаури Маркканен из «Юты» и Джамал Мюррэй из «Денвера», набравшие по 27 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 13 передач.
«Денвер» с 21 победой в 28 играх идет на втором месте в таблице Западной конференции, где «Юта» (10 побед в 28 играх) занимает 12-ю позицию.
Результаты других матчей:
- «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 139:132;
- «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:95;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 119:113;
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлис» — 119:103;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик» — 120:97;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» — 102:110.