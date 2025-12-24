Ричмонд
Адвокаты Терри Розира просят суд снять обвинения в связи с их правовой неопределенностью

Адвокаты защитника «Майами» Терри Розира просят суд снять с него обвинения в связи с неопределенностью позиции обвинителя. Игрока обвиняют в мошенничестве на ставках.

«Правительственные органы заявляют, что это дело о “ставках по инсайдерской информации” и “подтасовках в профессиональном спорте”. Но текст обвинительного заключения гораздо менее громкий. Игроки на ставках нарушили внутренние правила букмекеров.

В тексте нет ничего о том, что Розир когда-либо делал ставки, сам или через посредника. Нет намеков на то, что его партнер Дениро Ластер намеревался продавать информацию другим людям или что ее использование нарушало правила букмекера", — заявил адвокат.

Сторона защиты считает, что правительство пытается «навязать свой взгляд на прозрачность в области спортивных ставок».

Ответ ожидается до 2 февраля.