Демин набрал 20 очков и помог «Бруклину» обыграть «Филадельфию» в матче НБА

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Филадельфией Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 114:106 (27:27, 36:30, 26:20, 25:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Майкл Портер из «Бруклина», который набрал 28 очков. Его одноклубник Николас Клэкстон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У «Филадельфии» больше всех очков набрал Джоэл Эмбиид (27), Андре Драммонд отличился дабл-даблом (12 очков + 13 подборов).
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин набрал 20 очков, сделав два подбора и пять передач за почти 34 минуты на паркете. Россиянин стал вторым игроком команды по результативности.
«Бруклин» (9 побед, 19 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Филадельфия» (16−12) располагается на пятом месте.
В следующем матче «Бруклин» в ночь на 28 декабря по московскому времени сыграет в гостях с «Миннесотой Тимбервулвз», «Филадельфия» днем ранее на выезде встретится с «Чикаго Буллз».