«Даллас» стал самым дорогим клубом по версии Forbes в 2025 году

Журнал Forbes назвал американский баскетбольный клуб «Даллас» самой дорогой спортивной командой мира в 2025 году.

Источник: Reuters

Клуб НБА занимает первое место в рейтинге с 2016 года. Стоимость американской команды оценивается в 13 миллиардов долларов.

Совокупная стоимость топ-50 команд составляет более 353 миллиардов долларов, или в среднем 7,1 миллиарда долларов на каждую команду, что на 22 процента больше, чем в 2024 году. Восемь франшиз продемонстрировали рост по сравнению с прошлым годом как минимум на 30 процентов.

В топ-5 рейтинга Forbes также вошли «Голден Стэйт» (11 миллиардов), «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, 10,5 млрд), «Нью-Йорк Джайентс» — (НФЛ, 10,1 млрд) и «Лейкерс» (10 млрд).

Из футбольных клубов в рейтинге лидирует «Реал», который занял 20-е место. Стоимость клуба оценили в 6,75 миллиарда долларов. Такде в списке присутствуют «Манчестер Юнайтед» (24-е место, 6,75 млрд), «Барселона» (42-е место, 5,65 млрд) и «Ливерпуль» (48-е место, 5,4 млрд).

«Феррари» (6,5 млрд) и «Мерседес» (6 млрд) из «Формулы-1» заняли 26-е и 34-е места соответственно.