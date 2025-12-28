Ричмонд
Демин помог «Бруклину» одержать третью победу подряд в НБА

Демин набрал семь очков в победном матче «Бруклина» против «Миннесоты» в НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:107 (33:30, 29:33, 36:23, 25:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал восстановившийся от травмы Кэмерон Томас из «Бруклина», на счету которого 30 очков. Его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (27 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (28), дабл-дабл у Джулиуса Рэндла (13 очков, 11 передач).

Российский разыгрывающий «Нетс» Егор Демин за 27 минут на площадке набрал семь очков, совершил два подбора и отдал три результативные передачи.

«Бруклин» выиграл третий матч подряд и с 10 победами при 19 поражениях занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Миннесота» (20−12) располагается на шестой строчке на Западе.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 113:107;
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 114:123;
  • «Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 127:126;
  • «Атланта Хокс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:128;
  • «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:116;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 114:127;
  • «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:100;
  • «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 103:112.

