Демин помог «Бруклину» одержать третью победу подряд в НБА

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 123:107 (33:30, 29:33, 36:23, 25:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал восстановившийся от травмы Кэмерон Томас из «Бруклина», на счету которого 30 очков. Его партнер по команде Майкл Портер оформил дабл-дабл (27 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (28), дабл-дабл у Джулиуса Рэндла (13 очков, 11 передач).
Российский разыгрывающий «Нетс» Егор Демин за 27 минут на площадке набрал семь очков, совершил два подбора и отдал три результативные передачи.
«Бруклин» выиграл третий матч подряд и с 10 победами при 19 поражениях занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Миннесота» (20−12) располагается на шестой строчке на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
- «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 113:107;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 114:123;
- «Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 127:126;
- «Атланта Хокс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:128;
- «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:116;
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 114:127;
- «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:100;
- «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 103:112.