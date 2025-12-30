«Бруклин» проиграл «Голден Стэйт», Демин повторил личный рекорд в НБА.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» дома уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31). Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард «Нетс» Майкл Портер, набравшие по 27 очков.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 23 очка и повторил личный рекорд результативности в НБА. Впервые россиянин достиг этой отметки в ночь на 29 ноября по московскому времени в матче против «Филадельфии Севенти Сиксерс» (103:115). Также Демин во встрече с «Голден Стэйт» совершил 3 подбора, сделал 3 результативные передачи, совершил 1 перехват за 32 минуты 20 секунд.
«Голден Стэйт» с 17 победами и 16 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» с 10 победами при 20 поражениях располагается на 13-й строчке на Востоке.
В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Шарлотт Хорнетс» 31 декабря, а «Бруклин» примет «Хьюстон Рокетс» в ночь на 2 января по московскому времени.
Результаты других матчей:
«Вашингтон Уизардс» — «Финикс Санз» — 101:115;
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 113:123;
«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 107:106;
«Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 147:123;
«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:136;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:113;
«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:130;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хокс» — 140:129.