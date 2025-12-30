Дёмин — мощь: эффектно обокрал кумира детства Карри и повторил свой рекорд по очкам в НБА за матч

НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Б: Портер (27 очков), Дёмин (23), Клэкстон (15).
Г: Карри (27), Батлер (21), Джексон-Дэвис (11).
Разыгрывающий «Бруклина» россиянин Егор Дёмин вновь провел отличный матч в НБА — набрал 23 очка в игре против «Голден Стэйт Уорриорз» и поставил рекорд по трехочковым среди новичков клуба, оформив семь точных бросков из-за линии.
Однако для победы этого оказалось недостаточно: «Нетс» прервали успешную трехматчевую серию, уступив со счетом 107:120.
Россиянин — рекордсмен
«Бруклин» уверенно начал матч и вышел вперед, оторвавшись на 13 очков. Однако под конец первой четверти сказался фактор звезды «Уорриорз» Стефа Карри — к первому перерыву гости сократили отставание до двух очков.
После паузы ожесточенная борьба продолжилась, но «Нетс» постепенно теряли преимущество. На фоне остальных игроков в черной форме особенно выделялся 19-летний Дёмин. Россиянин провел яркую встречу: набрал 23 очка, повторив свой лучший результат в лиге (ранее набил столько же в ноябре в матче против «Филадельфии»), а также реализовал семь трехочковых бросков — это рекорд клуба для новичков.
Кроме того, Егор записал на свой счет 3 подбора и 3 передачи. Отдельно запомнился и эффектный эпизод с отбором мяча у Карри: Дёмин сначала не дал американцу войти в зону, а затем самоотверженно прыгнул за выбитым мячом.
Исход встречи во многом определила скамейка «Уорриорз»: у всех запасных гостей был положительный показатель «плюс-минус», тогда как у резервистов «Нетс» — отрицательный. В итоге «Голден Стэйт» победил со счетом 120:107, прервав победную серию команды из Бруклина.
Самыми результативными игроками встречи стали сразу двое: у «Нетс» 27 очков набрал Майкл Портер, столько же записал на свой счет и Стеф Карри. Звезда «Уорриорз» благодаря успешной игре также обошел члена Зала славы Кевина Гарнетта и занял 21-е место в списке лучших бомбардиров НБА за всю историю.
Рад встретить Карри
После матча Дёмин отметил, что его команда могла сыграть лучше. А также поделился эмоциями об игре со Стефом, который в детстве был его кумиром.
«Это очень опытная команда с баскетболистами уровня Зала славы. Их очень трудно было сдержать. Мы могли лучше соблюдать наши базовые принципы в защите и придерживаться гейм-плана. Слишком много отдали под кольцом, сосредоточились на периметре. Это и стоило нам матча.
Каково было сыграть против Стефа Карри? Он — выдающийся игрок, я очень рад был его встретить. Для меня было честью разделить с ним площадку», — сказал баскетболист на пресс-конференции после матча.
Этот матч стал для Дёмина последним в календарном году. Егор теперь стабильнее: за 11 игр в декабре он шесть раз набирал 10 очков и более.
В следующий раз фанаты смогут увидеть россиянина на площадке в пятницу — 2 января «Бруклин», имеющий в активе 10 побед и 20 поражений, примет «Хьюстон» (20 — 10).
Автор: Максим Слекишин