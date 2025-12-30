Дёмин — мощь: эффектно обокрал кумира детства Карри и повторил свой рекорд по очкам в НБА за матч

«Это очень опытная команда с баскетболистами уровня Зала славы. Их очень трудно было сдержать. Мы могли лучше соблюдать наши базовые принципы в защите и придерживаться гейм-плана. Слишком много отдали под кольцом, сосредоточились на периметре. Это и стоило нам матча.



Каково было сыграть против Стефа Карри? Он — выдающийся игрок, я очень рад был его встретить. Для меня было честью разделить с ним площадку», — сказал баскетболист на пресс-конференции после матча.