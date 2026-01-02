Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» проиграл «Хьюстону», Дёмин пропускал матч

«Бруклин» проиграл «Хьюстону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 96:120.

Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Амен Томпсон — у него 23 очка.

19-летний российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропускал матч из-за травмы спины.

«Бруклин» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (10−21). «Хьюстон» выиграл четвертый матч подряд и идет на четвертом месте в Западной конференции (21−10).

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Хьюстон» — 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)

Б: Томас (21 очко), Уильямс (14), Клоуни (11).

Х: Томпсон (23), Дюрант (22 + 11 передач), Шенгюн (20).