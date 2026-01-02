«Бруклин» проиграл «Хьюстону», Дёмин пропускал матч

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Рокетс» Амен Томпсон — у него 23 очка.
19-летний российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропускал матч из-за травмы спины.
«Бруклин» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (10−21). «Хьюстон» выиграл четвертый матч подряд и идет на четвертом месте в Западной конференции (21−10).
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Хьюстон» — 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)
Б: Томас (21 очко), Уильямс (14), Клоуни (11).
Х: Томпсон (23), Дюрант (22 + 11 передач), Шенгюн (20).