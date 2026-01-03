Без лидеров «Бруклин» проиграл в гостях «Вашингтону». Дёмин набрал 10 очков

Лидерами столь обновленной пятерки «Бруклина» с первых минут матча стали ветеран НБА Терренс Мэн, Ник Клауни и Егор Дёмин. Российский защитник «посмотрел на кольцо» уже на второй минуте встречи. И не просто посмотрел, а в ситуации «лови — бросай» после передачи Мэна уверенно забил свой первый трехочковый. В середине первой четверти уже сам Егор длинной передачей, как в открытый космос, запустил в результативный прорыв Ника Клауни. Но ошибок в начале матче у «Бруклина» тоже хватало. Помимо не самого четкого исполнения комбинаций в позиционном нападении, они также касались и защиты. А именно той самой обороны своего «забора», то есть активного сопротивления броскам соперника с дистанции. Оно у «Бруклина» было, но не такое активное. В результате хозяева начали уверенно забивать со всех трех уровней и уже в первом игровом отрезке набросали 37 и оторвались от соперника на 13 очков.