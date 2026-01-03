Без лидеров «Бруклин» проиграл в гостях «Вашингтону». Дёмин набрал 10 очков

Во втором матче нового года «Бруклин» играл в гостях против «Вашингтона». Пропустив для профилактики предыдущий матч с «Хьюстоном», на площадку в составе «Нетс» вернулся российский защитник Егор Дёмин. Однако в заявке отсутствовали Майкл Портер, Кэм Томас и Ник Клэкстон. Без лидеров «Бруклин» уступил в гостях «Вашингтону» со счетом 99:119. Четыре баскетболиста «Нетс» набрали по 14 очков.
Декабрьское послевкусие
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес, видимо, в конце декабря не написал письмо Деду Морозу. Или написал, но с ошибками. Так как сразу после Нового года его команда получила серию поражений из трех матчей подряд в течение трех дней. В первом из них «Нетс» проиграли дома «Хьюстону» — 96:120. В этой встрече, правда, не принимали участия лидеры «Бруклина» Майкл Портер и Егор Дёмин. Официальная причина у обоих значилась как «травма/заболевание». Масло масляное или воспаление хитрости. Так и хочется спросить у специально обученных сотрудников клуба: так все-таки травма или заболевание? Назовем это профилактикой и того и другого.
В этом плане более важным является послевкусие последней, декабрьской игры «Бруклина». За два дня до Нового года «Нетс» уступили дома «Голден Стейт Уорриорз» — 107:120. Уступить последней, живой династии НБА — это, как говорил мудрый Карлсон, пустяки, дело житейское. Тем более после того матча главный тренер «Уорриорз» Стив Керр не скупился на самые лестные эпитеты в адрес своего визави, Жорди Фернандеса.
«Со стороны выглядит, что их идея развития своих новичков работает очень неплохо, — говорил на послематчевой конференции Стив Керр. — Каждый раз, когда мы последнее время играли с “Бруклином”, эта команда действовала энергично, очень организованно и с хорошей тренерской мыслью. Жорди Фернандес и его помощники делают отличную работу по развитию своих молодых баскетболистов в рамках перестройки своего клуба. Они победили в декабре 7 из 10 матчей и демонстрируют лучшую защиту в лиге. Очевидно, что “Бруклин” многое делает правильно».
Почему так важна оценка именно Стива Керра? Потому, что этот тренер в десятые годы сам собственноручно построил команду, которая стала последней живой династией НБА. Стефа Карри, Клея Томпсона, Дрэймонда Грина — всех, кто был лидером «Уорриорз» (а некоторые остаются до сих пор), — «Голден Стейт» взял на драфте и развивал собственными силами. Так же, как сейчас со своими новичками пытается работать тренерский штаб Жорди Фернандеса. И со своим набором навыков российский защитник «Нетс» в этой перестройке клуба играет одну из ключевых ролей.
Самым продвинутым элементом игры Егора по-прежнему является дальний бросок. Хотя еще перед драфтом многие называли его слабым местом россиянина. В матче с тем же «Голден Стейт» российский разыгрывающий забил семь «трех», обновив рекорд «Нетс» по количеству дальних попаданий в матче для новичка. Если все будет продолжаться в таком же темпе, россиянин должен будет побить и сезонный рекорд. Пока он принадлежит атакующему защитнику Керри Киттлсу, который в сезоне-1996/97 забил 170 «трешек». А вот в чем Дёмину нужно, по мнению его главного тренера, обязательно прибавлять.
«Егор сам ставит перед собой самые высокие цели, и я поступаю так же, — говорил на пресс-конференции после игры с “Уорриорс” Жорди Фернандес. — Я по-прежнему хотел бы видеть больше входов Дёмина в 3-секундную зону соперника и результативных передач на партнеров. Я также хотел бы, чтобы Егор лучше использовал свои уникальные физические данные на обеих половинах площадки: как в защите, так и в нападении».
Против «Вашингтона» в столице, но без лидеров
Дёмин вернулся в состав после отдыха на матч с «Вашингтоном». А вот остальные лидеры «Бруклина» — Майкл Портер, Кэм Томас и Ник Клэкстон — остались вне игры. Причем по той же загадочной причине «травма/заболевание». Уникальную возможность получили проявить себя заявленные на матч новички «Нетс»: Дэнни Вульф, Нолан Траоре и Дрейк Пауэл. И усилие каждого «Бруклину» в этом матче было просто необходимо. Так как «Вашингтон» — еще одна команда «Востока», находящаяся на подъеме. Перед встречей с «Нетс» «Уизардс» выиграли пять из своих последних девяти встреч.
Лидерами столь обновленной пятерки «Бруклина» с первых минут матча стали ветеран НБА Терренс Мэн, Ник Клауни и Егор Дёмин. Российский защитник «посмотрел на кольцо» уже на второй минуте встречи. И не просто посмотрел, а в ситуации «лови — бросай» после передачи Мэна уверенно забил свой первый трехочковый. В середине первой четверти уже сам Егор длинной передачей, как в открытый космос, запустил в результативный прорыв Ника Клауни. Но ошибок в начале матче у «Бруклина» тоже хватало. Помимо не самого четкого исполнения комбинаций в позиционном нападении, они также касались и защиты. А именно той самой обороны своего «забора», то есть активного сопротивления броскам соперника с дистанции. Оно у «Бруклина» было, но не такое активное. В результате хозяева начали уверенно забивать со всех трех уровней и уже в первом игровом отрезке набросали 37 и оторвались от соперника на 13 очков.
В начале второй четверти преимущество «Вашингтона» увеличилось до 17 очков. А тот самый защитный процент попадания с игры, на который так часто обращают внимание тренеры, был у «Бруклина» удручающим на протяжении всего поединка. Хозяева в этом матче реализовали 51 процент своих бросков с игры. Хороший матч, в частности, провели два защитника-ветерана — 34-летний Си Джей Макколум набрал 17 очков, а его ровесник Крис Миддлетон добавил еще девять. Среди молодежи запомнился 20-летний французский центровой- «семифутер» (ростом 7 футов, или 213 сантиметров) Алекс Сар (19 очков, 5 подборов и 4 блок-шота). Ближе к большому перерыву стало очевидно, что «Бруклину» и во второй половине придется заниматься исключительно «догонялками».
К сожалению, полноценной погони у «Нетс» в этом матче так и не получилось. За счет хорошего выступления молодежи и ветеранов «Вашингтон» держал дистанцию. А в конце третьей четверти она составляла 23 очка. А в начале четвертой — уже 28. Что касается Егора Дёмина, то второй раз с игры он забил только на экваторе заключительной четверти. Это была его фирменная, сверхдальняя «трешка». Но и она не сильно изменила расклад сил на площадке. «Вашингтон» уверенно вел и по счету, и по игре. В результате хозяева одержали уверенную победу с круглой разницей в 20 очков.
«На самом деле мы не так и неплохо в этом матче сопротивлялись, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Бруклина” Жорди Фернандес. — Очевидно, что многие вещи нам нужно делать гораздо лучше. И это прежде всего касается защиты. Плюс уменьшить количество потерь, особенно в быстрых прорывах. Потому что, когда ты регулярно теряешь мяч в транзитном нападении, ты каждый раз получаешь минус 4 или минус 6 очков. Ты не забил легкий бросок и часто потом пропустил такой же мяч в свое кольцо. Подобные эпизоды сыграли важнейшее значение в этом матче. Плюс проблема была еще и в том, что в этом матче из-за отсутствия лидеров многие наши баскетболисты исполняли новые для себя роли».
Виктор Шестопалов