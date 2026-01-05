«Бруклин» обыграл «Денвер» в матче НБА, Демин набрал 13 очков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31). Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок «Наггетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл (27 очков + 11 подборов). У «Денвера» Джамал Мюррей оформил дабл-дабл из 27 очков и 16 передач.
Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин провел на площадке 26 минут, набрал 13 очков, сделал 4 подбора и 4 ассиста. В составе «Денвера» из-за травмы отсутствовал трехкратный MVP Никола Йокич.
«Бруклин» одержал 11-ю победу при 22 поражениях и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Денвер» с 23 победами и 12 поражениями идет на третьем месте в Западной конференции.
Результаты других матчей:
- «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 110:114;
- «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 135:127.