Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» обыграть «Пеликанс» в матче НБА

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 111:103 (29:25, 22:29, 28:32, 32:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Пеликанс» Трей Мерфи, который набрал 42 очка. Дабл-дабл оформил его одноклубник Дерик Куин (10 очков + 13 подборов). У «Лейкерс» по 30 очков набрали Леброн Джеймс и Лука Дончич. Словенец также отдал 10 передач и оформил дабл-дабл. Еще один дабл-дабл в составе «Лейкерс» сделал центровой Деандре Эйтон (18 очков + 11 подборов).

«Лейкерс» (23 победы, 11 поражений) занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Пеликанс» (8 побед, 30 поражений) располагаются на последнем, 15-м месте. Команда проиграла восьмую встречу подряд.

Результаты других матчей дня:

  • «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 120:112;
  • «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:120;
  • «Мемфис Гриззлис» — «Сан-Антонио Сперс» — 106:105;
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 122:94;
  • «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 98:100.

