Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Орландо Мэджик». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Встреча прошла в ночь на четверг, 8 января, и завершилась победой «Орландо» в овертайме со счетом 104:103. 10 из своих очков Демин набрал в овертайме.

Россиянин установил рекорд «Бруклина» по числу набранных очков в овертайме. Он также повторил рекорд НБА по количеству очков в овертайме среди новичков. Достижение делили между собой Тайлер Хирроу, Брэндон Найт, Вальтер Херрманн, Леброн Джеймс и Кармело Энтони.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше