«Бруклин» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче НБА

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. «Бруклин Нетс» на своем паркете проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:105 (35:25, 28:22, 28:29, 30:29) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джеймс Харден (31). У «Бруклина» самым результативным игроком стал россиянин Егор Демин, который набрал 19 очков, совершил 3 подбора, отдал 3 передачи и сделал 3 перехвата за 26 минут на паркете. Защитник забросил 5 из 10 трехочковых бросков при общей точности попадания с игры 46,2%.
Демин провел пятый матч в текущем сезоне, в котором ему удалось реализовать как минимум пять трехочковых бросков, что является лучшим результатом среди новичков в истории «Нетс». Также он стал первым новичком в истории команды, которому удалось забросить как минимум пять трехочковых бросков в двух игровых днях подряд.
«Лос-Анджелес Клипперс» (14 побед, 23 поражения) идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (11−24) располагается на 13-й строчке на Востоке.
Результаты других матчей дня:
- «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 125:117;
- «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 107:128;
- «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 91:103;
- «Мемфис Гриззлис» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:117;
- «Денвер Наггетс» — «Атланта Хокс» — 87:110;
- «Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 112:107;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 137:103;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 111:105;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс» — 101:105.