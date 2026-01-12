Российский баскетболист «Бруклина» пропустит матч НБА с «Далласом»

Ранее в клубе сообщили, что травма была диагностирована у россиянина еще летом, из-за чего он тренировался с ограничениями.
В текущем регулярном чемпионате россиянин сыграл 33 матча, в среднем за игру он набирал 10,4 очка, делал 3,3 подбора и 3,5 передачи.
«Бруклин» с 11 победами в 36 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше