Лукич хочет пригласить игрока НБА Демина на сборы национальной команды

Тренер сборной России хотел бы видеть в команде и других игроков из североамериканских лиг.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России Зоран Лукич хотел бы видеть баскетболиста «Бруклина» Егора Демина на сборах национальной команды. Об этом Лукич заявил ТАСС.

Демин проводит первый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он набирает в среднем 10,4 очка, делает 3,3 подбора и 3,5 передачи.

«Конечно, у меня есть желание пригласить Демина на сборы национальной команды. И не только Егора. Есть целая группа игроков, которые находятся за границей, которых хотел бы видеть. И в NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта — прим. ТАСС), и в G Лиге. Но есть очень много моментов, которые влияют на это», — сказал Лукич.

«Сейчас коммуникацией с игроками занимается Сергей Моня. Мы разделили роли внутри работы в федерации. Я общался с Деминым, когда он еще был в NCAA», — добавил главный тренер сборной.

