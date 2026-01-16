Ричмонд
«Лейкерс» проиграл «Шарлотт» в матче НБА, Дончич набрал 39 очков

Дончич не смог помочь «Лейкерс» победить «Шарлотт» в матче НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 135:117 (30:39, 34:16, 40:38, 31:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, который набрал 39 очков. У «Шарлотт» дабл-дабл оформил Ламело Болл (30 очков + 11 передач).

«Шарлотт» (15 побед, 26 поражений) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» (24 победы, 15 поражений) располагаются на пятом месте на Западе.

Результаты других матчей дня:

  • «Детройт Пистонс» — «Финикс Санз» — 108:105;
  • «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» — 114:119;
  • «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 91:111;
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Милуоки Бакс» — 119:101;
  • «Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 144:122;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» — 126:113;
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хокс» — 117:101.