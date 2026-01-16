«Лейкерс» проиграл «Шарлотт» в матче НБА, Дончич набрал 39 очков

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 135:117 (30:39, 34:16, 40:38, 31:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, который набрал 39 очков. У «Шарлотт» дабл-дабл оформил Ламело Болл (30 очков + 11 передач).