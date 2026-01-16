Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ

Ранее Уэст уже привлекался к ответственности. В ноябре 2025 года он был арестован после того, как был найден без сознания. В 2024 году его дважды задерживали: в июне — по обвинению в нарушении условий освобождения и сопротивлении аресту, в ноябре — по обвинению во вторжении на чужую собственность.