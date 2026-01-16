Экс-игрока НБА арестовали за ограбление и направили на лечение, пишут СМИ

По информации источника, Уэст был задержан в декабре после сообщения об ограблении и избиении на улице в Бель-Хейвене (штат Вирджиния). Преступник скрылся с места происшествия, однако вскоре был обнаружен через дорогу и задержан. По данным полиции, общая сумма, которую забрал у потерпевшего Уэст, составила около 23 долларов.
Отмечается, что баскетболист был отпущен под залог в размере 1000 долларов. Следующее заседание по делу назначено на март. По словам адвоката, Уэст воспринял произошедшее как сигнал о необходимости профессиональной помощи и уже направлен в специализированное лечебное учреждение.
Ранее Уэст уже привлекался к ответственности. В ноябре 2025 года он был арестован после того, как был найден без сознания. В 2024 году его дважды задерживали: в июне — по обвинению в нарушении условий освобождения и сопротивлении аресту, в ноябре — по обвинению во вторжении на чужую собственность.
Уэсту 42 года. В 2004-м он был выбран под 24-м номером на драфте НБА клубом «Бостон Селтикс», за который играл с 2004 по 2007 и с 2010 по 2011 год. Также в лиге он представлял «Сиэтл Суперсоникс» (ныне — «Оклахома-Сити Тандер»), «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс».