«Бруклин» Демина обыграл «Чикаго» в матче НБА

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Клуб «Бруклин Нетс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37) в пользу «Бруклина». Самым результативным игроком встречи стал нападающий победившей команды Майкл Портер, который набрал 26 очков, его одноклубник Ноа Клауни оформил дабл-дабл (23 очка + 11 подборов). У «Чикаго» Никола Вучевич набрал 19 очков, Джейлен Смит отметился дабл-даблом (14 очков + 13 подборов).
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке почти 19 минут, набрал 5 очков и сделал 2 ассиста.
«Бруклин» (12 побед, 27 поражений) прервал серию из пяти поражений подряд, команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Чикаго» (19 побед, 22 поражения) располагается на десятом месте.
Результаты других матчей дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:119;
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 115:117;
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:121;
«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;
«Сакраменто Кингз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:115.