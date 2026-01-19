Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года

Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» — «Интуит Доум». Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.