Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на странице в соцсети Х назвала имена 10 игроков, которые сыграют в Матче звезд лиги 2026 года.
Восточную конференцию представят Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Тайриз Макси («Филадельфия Севенти Сиксерс») и Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
Из Западной конференции в Матче звезд сыграют Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» — «Интуит Доум». Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Всего в Матче всех звезд примут участие 24 баскетболиста НБА — по 12 представителей от каждой конференции. В каждой команде будет восемь игроков.
Матч всех звезд НБА 2025 года прошел 16 февраля в Сан-Франциско на арене «Чейз-Центр» и состоялся в формате турнира четырех команд. Ранее выставочное мероприятие проводилось в формате матча между двумя командами, составленными из лучших игроков Восточной и Западной конференций.