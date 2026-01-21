Ричмонд
Эрдоган побросал мяч в баскетбольное кольцо с Шакилом О’Нилом

Президент Турции забил оба своих броска, баскетболист сумел попасть в кольцо один раз.

Источник: Reuters

СТАМБУЛ, 21 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган побросал мяч в кольцо с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О’Нилом. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Эрдоган и О’Нил поупражнялись в бросках из трехсекундной зоны, чуть ближе линии штрафного. Президент Турции забил оба своих броска, баскетболист сумел попасть в кольцо один раз.

О’Нил завершил карьеру в 2011 году. Он провел в НБА 1 207 матчей, за карьеру центровой забил 52,7% штрафных бросков. О’Нил является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной США.