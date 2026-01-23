Ричмонд
Кириленко о Дёмине: «Хотелось бы, чтобы он достиг уровня Майкла Джордана»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), бывший форвард «Юты», «Миннесоты» и «Бруклина» Андрей Кириленко в интервью «СЭ» после церемонии открытия шестого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» поделился мнением о первом сезоне российского разыгрывающего Егора Дёмина в НБА.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

Дёмин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025.

«Мне бы хотелось, чтобы он стал лучше меня и побил все возможные рекорды, чтобы он достиг уровня Майкла Джордана или Коби Брайанта, — поделился с “СЭ” Кириленко. — Это касается не только баскетбольной части его карьеры в Америке, а это также затрагивает интересы национальной команды. Если в нашей сборной будет крутой игрок великолепного уровня, то для всей команды это будет огромный плюс. В том числе и для меня, потому что мне бы хотелось, чтобы в нашей сборной были сильные баскетболисты. Первый сезон в НБА Егор проводит великолепно! Его иначе не оценишь. Пока все идет своим чередом. Все правильно. Все решения, которые он принял до момента драфта — с участием в университетском баскетболе, с отъездом в 15 лет в систему испанского клуба. Это все сработало. И я считаю, что это все очень круто».

В сезоне-2025/26 Дёмин провел 37 матчей за «Бруклин», 19-летний россиянин набирает в среднем 10,3 очка, а также делает 3 подбора и 3,4 передачи за игру. Баскетболист реализовал 41,7 процента двухочковых и 39,6 процента трехочковых, а также 83,8 процента штрафных бросков.

