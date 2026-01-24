Дочь Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире

Путь игрока у Родман начался в 2021 году, когда она была выбрана клубом «Вашингтон Спирит» под вторым номером на драфте NWSL в возрасте 18 лет, что сделало ее на тот момент самой молодой участницей драфта в истории NWSL. В сборной США она дебютировала в феврале 2022 года.