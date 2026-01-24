Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист «Мемфиса» Морант пропустит около трех недель

Баскетболист «Мемфиса» Морант пропустит около трех недель из-за травмы локтя.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американский защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант пропустит около трех недель из-за растяжения коллатеральной связки левого локтя, сообщается на странице пресс-службы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.

Морант получил повреждение в ходе домашнего матча регулярного чемпионата против «Атланта Хокс» (122:124), который состоялся в ночь на 22 января по московскому времени. После этого баскетболист пропустил игру против «Нью-Орлеан Пеликанс» (127:133).

«Морант получил растяжение коллатеральной связки левого локтя во время домашнего матча против “Атланта Хокс”. Повторное обследование запланировано примерно через три недели. Дополнительная информация будет предоставляться по мере необходимости», — говорится в заявлении клуба.

Моранту 26 лет. Он является двукратным участником Матча звезд НБА, в сезоне-2019/20 был признан лучшим новичком регулярного чемпионата и самым прогрессирующим игроком лиги. В текущем сезоне Морант провел 20 матчей, в которых в среднем набирал в среднем 19,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.