Баскетболист «Мемфиса» Морант пропустит около трех недель

Моранту 26 лет. Он является двукратным участником Матча звезд НБА, в сезоне-2019/20 был признан лучшим новичком регулярного чемпионата и самым прогрессирующим игроком лиги. В текущем сезоне Морант провел 20 матчей, в которых в среднем набирал в среднем 19,5 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 8,1 передачи.