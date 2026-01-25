На матч НБА вышла самая молодая стартовая пятерка в истории

«Вашингтон Уизардс» выставил на гостевой матч регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт Хорнетс» самый молодой стартовый состав в истории лиги.
В стартовой пятерке вышли 20-летний Баб Каррингтон, 19-летний Тре Джонсон, 22-летний Кишон Джордж, 19-летний Уилл Райли и 20-летний Алекс Сарр.
Средний возраст игроков составил 20,64 года, что является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2021 года «Оклахома-Сити Тандер» (20,74).
«Вашингтон» — худший клуб нынешнего сезона. На счету «Уизардс» только десять побед в 43 матчах.