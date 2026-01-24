Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч НБА перенесли после убийства мужчины в Миннеаполисе

Матч между «Миннесотой» и «Голден Стэйт» перенесли после убийства в Миннеаполисе.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» перенесен после убийства вооруженного мужчины правоохранителем во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе, сообщается на странице пресс-службы лиги.

Встреча, которая первоначально должна была пройти в Миннеаполисе в ночь на 25 января по московскому времени, состоится в ночь на 26 января.

«Сегодняшний матч НБА между “Голден Стэйт Уорриорз” и “Миннесотой Тимбервулвз” перенесен. Решение принято в целях обеспечения безопасности и защиты сообщества Миннеаполиса», — говорится в заявлении.

Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. По сообщению СМИ, на улицы Миннеаполиса вывели тяжелую технику.