Баскетболист Демин рассказал, что ему важна поддержка в России

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин заявил, что ему важна поддержка на родине.
В последнем матче регулярного чемпионата «Бруклин» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126), Демин с 12 очками стал вторым по результативности в своей команде, также на его счету пять передач, два подбора и три из 10 успешных трехочковых. Встречу посетил бывший российский баскетболист и тренер, президент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев и его семья.
«У меня уже получается хорошей традицией встречать гостей из России на играх. На матч в Лос-Анджелес приехали особенные гости. С семьей Ведищевых нас связывает многое. Папа с Андреем Владимировичем играли вместе в начале своих карьер, мой брат с их старшим сыном Захаром начинали баскетбольный путь в одной команде, я общался и продолжаю держать связь со средним сыном Мишей, ну и мамы наши дружат очень давно. Мне важно, что меня поддерживают в России, и когда приезжают знакомые на игры — как будто частичка дома рядом», — написал Демин в своем Telegram-канале, опубликовав видео со встречи с семьей Ведищевых в день матча.