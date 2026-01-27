Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболист Демин рассказал, что ему важна поддержка в России

Игрок «Бруклина» Демин: мне важна поддержка в РФ, как будто частичка дома рядом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин заявил, что ему важна поддержка на родине.

В последнем матче регулярного чемпионата «Бруклин» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» (89:126), Демин с 12 очками стал вторым по результативности в своей команде, также на его счету пять передач, два подбора и три из 10 успешных трехочковых. Встречу посетил бывший российский баскетболист и тренер, президент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев и его семья.

«У меня уже получается хорошей традицией встречать гостей из России на играх. На матч в Лос-Анджелес приехали особенные гости. С семьей Ведищевых нас связывает многое. Папа с Андреем Владимировичем играли вместе в начале своих карьер, мой брат с их старшим сыном Захаром начинали баскетбольный путь в одной команде, я общался и продолжаю держать связь со средним сыном Мишей, ну и мамы наши дружат очень давно. Мне важно, что меня поддерживают в России, и когда приезжают знакомые на игры — как будто частичка дома рядом», — написал Демин в своем Telegram-канале, опубликовав видео со встречи с семьей Ведищевых в день матча.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше