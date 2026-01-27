Баскетболист Демин рассказал, что ему важна поддержка в России

«У меня уже получается хорошей традицией встречать гостей из России на играх. На матч в Лос-Анджелес приехали особенные гости. С семьей Ведищевых нас связывает многое. Папа с Андреем Владимировичем играли вместе в начале своих карьер, мой брат с их старшим сыном Захаром начинали баскетбольный путь в одной команде, я общался и продолжаю держать связь со средним сыном Мишей, ну и мамы наши дружат очень давно. Мне важно, что меня поддерживают в России, и когда приезжают знакомые на игры — как будто частичка дома рядом», — написал Демин в своем Telegram-канале, опубликовав видео со встречи с семьей Ведищевых в день матча.