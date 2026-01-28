Дёмин о вызове на Матч восходящих звезд НБА: «Пока все не уложилось в голове»

«Спасибо всем за поздравления! Пока все не уложилось в голове, поэтому стараюсь не думать и ничего не комментировать. Сосредоточился на игре», — написал Дёмин в Telegram-канале.
Защитник стал одним из 10 новичков, получивших приглашение на Rising Stars. 19-летний россиянин сыграет за команду первогодок (NBA Rookies). Ранее из россиян в этом событии участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.
В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин провел 39 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 3 подбора и 3,4 передачи.