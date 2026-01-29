СМИ: Демин пропустит матч НБА против «Денвера»

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Денвер Наггетс» в целях профилактики травмы левой стопы, полученной перед стартом сезона, сообщает журналист Си Джей Холмс на своей странице в социальной сети X.
Встреча состоится в Денвере 30 января. В сентябре Демин испытывал проблемы после Летней лиги из-за разрыва подошвенной фасции. Тогда баскетболист уточнил, что повреждение не было связано с игровым эпизодом и не носит серьезного характера.
Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 40 матчей, в среднем проводя на паркете 24,8 минуты, набирая 10,4 очка, отдавая 3,4 передачи и совершая 3 подбора.