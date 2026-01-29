Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Демин пропустит матч НБА против «Денвера»

Демин пропустит матч НБА против «Денвера» в целях профилактики травмы стопы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Денвер Наггетс» в целях профилактики травмы левой стопы, полученной перед стартом сезона, сообщает журналист Си Джей Холмс на своей странице в социальной сети X.

Встреча состоится в Денвере 30 января. В сентябре Демин испытывал проблемы после Летней лиги из-за разрыва подошвенной фасции. Тогда баскетболист уточнил, что повреждение не было связано с игровым эпизодом и не носит серьезного характера.

Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 40 матчей, в среднем проводя на паркете 24,8 минуты, набирая 10,4 очка, отдавая 3,4 передачи и совершая 3 подбора.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше