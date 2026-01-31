Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин назвал особенным свой первый дабл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на субботу «Бруклин» обыграл на выезде «Юту Джаз» (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин стал самым результативным игроком своей команды, а также оформил первый дабл-дабл в НБА, набрав 25 очков и совершив 10 подборов. На университетском уровне россиянин представлял команду из Юты.
«Это многое значит. Вторая игра за два дня, еще и без Майкла (Портера), ведь он важная часть нашей команды, но нам надо уметь играть без него. Эта победа очень много значит, учитывая, что я играл практически дома. Это особенный момент. Для меня была важной поддержка с трибун близких из Юты», — приводит слова Демина Yes Network.