Тренер «Бруклина» отметил высокий уровень трехочковых Демина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес отметил высокий уровень трехочковых российского разыгрывающего Егора Демина, а также его уверенность в своем броске после дабл-дабла с 25 очками.
В ночь на субботу «Бруклин» обыграл на выезде «Юту Джаз» (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин стал самым результативным игроком своей команды, а также оформил первый дабл-дабл в НБА, совершив также 10 подборов. Россиянин впервые в лиге набрал 25 очков, до этого он дважды отличался 23 очками.
«Очень счастлив за него. Но это не только 25 очков, а еще 10 подборов, четыре передачи, две потери — очень эффективная игра с его стороны. Он постоянно готов бросать. Майкл Портер сегодня не играл, поэтому была установка бросать чаще, так что видеть такую игру (от Демина) особенно приятно», — приводит слова Фернандеса Yes Network. «Надо отдать ему должное, он верит в свой бросок, именно поэтому мы и взяли его на драфте. Мы верили, что его умение бросать соответствует уровню НБА. Он доказал это с самого дебюта. Он не только готов всегда бросать, но и особенно готов делать это в последней четверти. Не все так могут, но это есть в его характере. Каждый раз, когда мяч взмывает вверх, я верю, что он попадет в кольцо. Счастлив и горд за него», — добавил он.