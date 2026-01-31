Тренер «Бруклина» отметил высокий уровень трехочковых Демина

«Очень счастлив за него. Но это не только 25 очков, а еще 10 подборов, четыре передачи, две потери — очень эффективная игра с его стороны. Он постоянно готов бросать. Майкл Портер сегодня не играл, поэтому была установка бросать чаще, так что видеть такую игру (от Демина) особенно приятно», — приводит слова Фернандеса Yes Network. «Надо отдать ему должное, он верит в свой бросок, именно поэтому мы и взяли его на драфте. Мы верили, что его умение бросать соответствует уровню НБА. Он доказал это с самого дебюта. Он не только готов всегда бросать, но и особенно готов делать это в последней четверти. Не все так могут, но это есть в его характере. Каждый раз, когда мяч взмывает вверх, я верю, что он попадет в кольцо. Счастлив и горд за него», — добавил он.