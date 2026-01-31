Ричмонд
Йокич установил рекорд НБА в первом матче после травмы

Пропустивший месяц Йокич установил рекорд НБА в первом матче после травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Денвере завершилась со счетом 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из «Денвера», на счету которого дабл-дабл (31 очко, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Джеймс Харден (25).

Трехкратный MVP НБА Йокич провел первый матч после травмы, полученной 29 декабря в матче против «Майами Хит» (123:147). Серб провел на площадке 24 минуты 32 секунды. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим 30 очков, 10 подборов и пять передач менее чем за 25 минут.

«Денвер» с 33 победами занимает третье место в таблице Западной конференции. «Клипперс» (22 победы) занимает 10-ю строчку.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл в гостях «Вашингтон Уизардс» (142:111). У победителей трипл-дабл оформил Лука Дончич (37 очков, 11 подборов, 13 передач), 20 очков на счету Леброна Джеймса.

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 112:93;

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:97;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлис» — 114:106;

«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 130:120;

«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:113;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс» — 124:131.

