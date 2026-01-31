Ричмонд
Дёмин сыграл лучший матч в НБА и стал рекордсменом лиги по трехочковым. Егор пишет историю

Благодаря дабл-даблу россиянина «Бруклин» прервал семиматчевую серию поражений.

Источник: Reuters

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин продолжает удивлять. В ночь на субботу россиянин оформил сразу три достижения: провел свой самый результативный матч, забросил 100-ю «трешку» в НБА и стал рекордсменом лиги по числу матчей с трехочковыми бросками.

Новый рекорд

До сегодняшнего дня один и тот же рекорд по продолжительности серии с попаданиями из-за дуги принадлежал сразу трем новичкам НБА: Ландри Шамету (сезон-2018/19), Руди Фернандесу (сезон-2008/09) и самому Дёмину. У каждого из баскетболистов набралось по 33 таких матча.

В матче с «Ютой» россиянин продлил свою серию и обновил рекорд НБА уже в первой четверти. По ходу второй четверти Егор и вовсе забросил юбилейную, 100-ю «трешку» в лиге. При этом на послематчевой пресс-конференции игрок крайне скромно рассказывал о своем рекорде.

«В принципе, ничего особенного. Все благодаря команде, которая здорово взаимодействует. Сегодня я играл в новой пятерке — впервые вместе с Ноланом Траоре, и это мне понравилось», — приводит его слова YES Network.

Но и на этом достижения Дёмина не заканчиваются. Всего он набрал 25 очков (лучший показатель в карьере). Кроме того, Егор добавил 10 подборов, оформив первый в карьере дабл-дабл, а также четыре передачи при одной потере за 29,5 минуты на паркете.

Очевидно, что россиянин провел лучший матч с момента своего дебюта в НБА. И совершенно понятно, почему это произошло именно сейчас.

Матч при родных трибунах

Весь прошлый сезон Дёмин выступал в NCAA за Университет Бригама Янга, который находится в штате Юта, где проходил нынешний матч.

«Это действительно особое чувство — играть при таком количестве близких людей. Я ощущаю здесь ту самую поддержку и любовь. Для меня это очень дорого и важно, по-настоящему трогательно», — сказал наш спортсмен после игры.

Особый настрой россиянина отметила и журналистка Меган Триплетт.

«У Егора сегодня по-настоящему сияет лицо — он только что пообщался с журналистами и открыто признался, что для него это место особенное. Егор невероятно рад видеть сегодня так много людей на трибунах. Он поделился, что собралось около 30 человек, возможно, даже больше — не всех он знает лично, но все они пришли поддержать его», — сказала она в эфире YES Network.

Отличная статистика Дёмина объясняется не только хорошим настроением и появлением на трибунах людей, знакомых ему по студенческим временам, но и отсутствием в заявке самого результативного баскетболиста «Бруклина» Майкла Портера-младшего. Без травмированного лидера у россиянина была возможность примерить на себя часть атакующих функций.

Источник: Reuters

Результаты «Бруклина» и Дёмина

Победа над «Ютой» стала для «Нетс» первой за восемь встреч. В этом регулярном чемпионате на счету команды лишь 13 выигранных матчей. На Востоке хуже дела обстоят только у «Вашингтона» и «Индианы» (у обоих аутсайдеров — по 12 побед).

Сам Дёмин уже выходил на площадку в 41 матче нынешней регулярки. За это время он успел набрать 439 очков (10,7 в среднем за встречу). По данному показателю Дёмин четвертый в «Нетс».

Зато по реализации трехочковых россиянин делит первое место в команде с Портером. У обоих залетает по 40 процентов бросков из-за дуги. Правда, лидер «Бруклина» совершил на 105 попыток больше, чем Егор.

Автор: Максим Клементьев