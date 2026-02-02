Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошел в состав участников Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Он вошел в резервный список игроков от Западной конференции. Ранее стали известны стартовые пятерки от обеих конференций.
Также от Запада в резерв вошли Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Кевин Дюрэнт («Хьюстон Рокетс»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер») и Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»). В резерве игроков Востока находятся Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»), Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»), Джейлен Джонсон («Атланта Хокс»), Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»), Норман Пауэлл («Майами Хит»), Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс») и Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс» — «Интуит Доум». Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Джеймсу 41 год, он в 22-й раз вошел в состав участников Матча звезд и является рекордсменом по этому показателю. В 2025 году он впервые за 20 лет не сыграл в нем, сославшись на травму лодыжки. Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным MVP НБА, рекордсменом лиги по набранным очкам в «регулярках», а также трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.