Джарен Джексон перешел из «Мемфиса» в «Юту» в рамках крупного обмена

«Мемфис» обменял Джарена Джексона в «Юту».

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американский форвард Джарен Джексон перешел из «Мемфис Гриззлис» в «Юту Джаз» в результате обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х.

Вместе с ним в «Юту» отправились защитник Джон Кончар, центровой Джок Лэндейл и атакующий защитник Винс Уильямс.

В «Мемфис» перешли разыгрывающий Уолтер Клейтон, а также форварды Кайл Андерсон, Тейлор Хендрикс и Джорджес Нианг. Также клуб получил три выбора в первом раунде на будущих драфтах НБА.

Джексону 26 лет. Он дважды участвовал в Матче звезд лиги и был признан лучшим оборонительным игроком НБА в сезоне-2022/23.