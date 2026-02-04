Энтони Дэвис перешел из «Далласа» в «Вашингтон»

Дэвису 32 года. Он является чемпионом НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», 10-кратным участником Матчей всех звезд лиги. В феврале 2025 года он перешел в «Даллас» из «Лейкерс» в результате обмена на Луку Дончича. В составе сборной США Дэвис завоевал золотые медали Олимпийских игр 2012 и 2024 года, а также чемпионата мира 2014 года.