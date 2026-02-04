Энтони Дэвис перешел из «Далласа» в «Вашингтон»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Баскетболист «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис перешел из «Даллас Маверикс» в «Вашингтон Уизардс», сообщает журналист Шэмс Чарания в соцсети Х.
Также в результате обмена в «Вашингтон» перейдут Джейден Харди, Д’Анджело Расселл и Данте Экзам. Состав «Далласа» пополнят Крис Миддлтон, Эй Джи Джонсон, Малакай Брэнэм и Марвин Бэгли. Также «Маверикс» получат два выбора в первом раунде драфта и три выбора во втором.
Дэвис в ночь на 9 января получил травму в матче против «Юты Джаз» (114:116) во время единоборства с Лаури Маркканеном и выбыл на несколько месяцев. Сообщалось, что на фоне его травмы «Даллас» возобновил переговоры с несколькими клубами по возможному обмену игрока.
Дэвису 32 года. Он является чемпионом НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», 10-кратным участником Матчей всех звезд лиги. В феврале 2025 года он перешел в «Даллас» из «Лейкерс» в результате обмена на Луку Дончича. В составе сборной США Дэвис завоевал золотые медали Олимпийских игр 2012 и 2024 года, а также чемпионата мира 2014 года.