Кириленко назвал лучших баскетболистов в истории

Отдельно президент РФБ объяснил свой ключевой критерий — количество чемпионских титулов. Именно поэтому, по его словам, такие современные звезды как Кевин Дюрант и Никола Йокич пока остаются за пределами основной десятки. «Все игроки, которые входят в десятку, имеют минимум три титула. Те, у кого титулов пока не хватает, еще не попадают в десятку», — заявил он.