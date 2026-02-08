Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в матче НБА

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 передач). У «Чикаго» больше всех очков набрал Матас Бузелис (21).