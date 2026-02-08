Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Чикаго» в матче НБА

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 136:120 (39:36, 20:29, 38:39, 39:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, который оформил дабл-дабл (28 очков + 11 передач). У «Чикаго» больше всех очков набрал Матас Бузелис (21).
Центровой «Денвера» серб Никола Йокич отметился 182-м трипл-даблом (22 очка + 14 подборов + 17 передач) в регулярных чемпионатах НБА. Спортсмен обогнал Оскара Робертсона (181) и занял второе место в списке лидеров по количеству трипл-даблов за всю историю лиги.
«Денвер» (34 победы, 19 поражений) занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго Буллз» (24 победы, 29 поражений) располагается на 11-м месте на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 106:112; «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 138:125; «Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 120:117; «Атланта Хокс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:126; «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:99; «Финикс Санз» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 103:109; «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» — 122:115; «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:132.