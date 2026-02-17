«Филадельфия» подпишет Джабари Уокера на двухлетний контракт

Кроме того, по данным источников, команда планирует заключить соглашение с ветераном-защитником Кэмероном Пэйном до конца текущего сезона.
Уокер получил место в ротации, однако исчерпал лимит игр, разрешенный по его двустороннему соглашению. В среднем он набирает 3,7 очка и 3,1 подбора за 12,1 минуты, реализуя 40,3% бросков с игры.
Пэйн провел вторую половину сезона-2023/24 в «Сиксерс», после чего подписал контракт с «Нью-Йорком» на сезон-2024/25. Затем в октябре он заключил соглашение с «Индианой», но был отчислен после предсезонных матчей. В последнее время защитник выступал за сербский «Партизан».
За свою карьеру в НБА Пэйн в среднем набирает 7,8 очка, 2 подбора и 3,2 передачи.