«Бруклин» с Деминым уступил «Оклахоме» в матче НБА

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахоме завершилась со счетом 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, который набрал 22 очка. У «Оклахомы» больше всего баллов заработал Джаред Маккейн (21).
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке почти 29 минут, в течение которых набрал 3 очка, сделал 5 подборов и 3 ассиста.
«Оклахома» (43 победы, 14 поражений) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (15 побед, 40 поражений) располагается на предпоследней, 14-й строчке на Востоке. Команда потерпела третье поражение подряд.