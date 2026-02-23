Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах

Встреча завершилась поражением его команды со счетом 89:111.
41-летний Джеймс провел на площадке 34 минуты и набрал 20 очков, пять передач и четыре подбора. Его показатель полезности «плюс-минус» составил «-14».
Благодаря этим очкам Джеймс стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 43 000 очков в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 43 008 очков в регулярном сезоне и 51 297 очков с учетом игр плей-офф.
