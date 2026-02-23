Вашингтон
Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 43 000 очков в регулярных чемпионатах

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил новое достижение в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась поражением его команды со счетом 89:111.

41-летний Джеймс провел на площадке 34 минуты и набрал 20 очков, пять передач и четыре подбора. Его показатель полезности «плюс-минус» составил «-14».

Благодаря этим очкам Джеймс стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 43 000 очков в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 43 008 очков в регулярном сезоне и 51 297 очков с учетом игр плей-офф.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше