«Бруклин» проиграл «Бостону» в матче НБА, Демин набрал 5 очков

«Бруклин» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» обыграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Бостоне завершилась победой хозяев со счетом 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28). Самыми результативными по итогам матча стали игроки «Селтикс» Джейлен Браун и Никола Вучевич, набравшие по 28 очков. Черногорский центровой также совершил 11 подборов и оформил дабл-дабл. В составе «Бруклина» больше всех очков набрал Майкл Портер (18).

Российский защитник «Нетс» Егор Демин записал в свой актив 5 очков и 2 передачи за 22 минуты на паркете.

«Бостон» (39 побед, 20 поражений) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где «Бруклин» (15 побед, 44 поражения) идет предпоследним, 14-м. Команда проиграла в седьмом матче подряд.

