«Оклахома-Сити» обыграла «Денвер» в матче НБА, несмотря на 39 очков Мюррея

Встреча в Оклахома-Сити завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 127:121 (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Денвера» Джамал Мюррей, набравший 39 очков. Его одноклубник Никола Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 14 передач. В составе «Тандер» больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (36), также Чет Холмгрен сделал дабл-дабл (15 очков, 21 подбор).