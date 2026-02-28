«Оклахома-Сити» обыграла «Денвер» в матче НБА, несмотря на 39 очков Мюррея

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 127:121 (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Денвера» Джамал Мюррей, набравший 39 очков. Его одноклубник Никола Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 14 передач. В составе «Тандер» больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (36), также Чет Холмгрен сделал дабл-дабл (15 очков, 21 подбор).
«Оклахома-Сити» (46 побед, 15 поражений) возглавляет таблицу Западной конференции, где «Денвер» (37 побед, 23 поражения) идет четвертым.
Результаты других матчей:
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5);
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24);
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлис» — 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23).