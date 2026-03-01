Ричмонд
Демин пропустит матч НБА против «Кливленда»

Демин пропустит матч НБА против «Кливленда» в целях профилактики травмы ноги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Кливленд Кавальерс» в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Встреча состоится в Бруклине, начало — 23:30 мск. В последнем матче, который прошел в ночь на субботу, россиянин набрал 5 очков и отдал две передачи за 21 минуту на паркете.

Демину 19 лет. В дебютном сезоне в НБА он провел 52 матча, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Его клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 15 побед при 44 поражениях.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше