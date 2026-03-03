Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в матче НБА

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 128:125 (33:34, 33:33, 34:26, 28:32) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джамал Мюррэй из «Денвера», на счету которого 45 очков. Его партнер по команде Никола Йокич оформил дабл-дабл (22 очка, 12 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Кейонте Джордж (36).
«Денвер» с 38 победами при 24 поражениях занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Юта» (18−43)) идет на предпоследней, 14-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
- «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 118:123;
- «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 81:108;
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:114.