«Майами» обыграл «Детройт», Голдин провел третий матч в НБА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами завершилась победой хозяев со счетом 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Детройта» Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 передач. В составе «Хит» больше всех очков набрал Тайлер Хирро — 25.
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 2 минуты 8 секунд и отметился двумя подборами. Баскетболист принял участие в третьем матче за клуб после подписания контракта в июне.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 24 очка и стал вторым игроком франшизы после Дуэйна Уэйда, которому удалось преодолеть отметку в 10 тысяч очков за клуб в регулярном чемпионате. Всего на счету 28-летнего баскетболиста 10001 очко. Адебайо был выбран «Майами» под 14-м номером в первом раунде драфта НБА 2017 года и с тех пор выступал только за клуб из Флориды.
«Майами» (36 побед, 29 поражений) одержал пятую победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Лидирует в конференции «Детройт» (45 побед, 18 поражений), который потерпел четвертое поражение подряд.
Результаты других матчей:
«Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс» — 122:92;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 138:118;
«Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» — 91:130;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 145:120;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Индиана Пэйсерс» — 131:111;
«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 126:110;
«Финикс Санз» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:99.