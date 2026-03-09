«Майами» обыграл «Детройт», Голдин провел третий матч в НБА

Центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 24 очка и стал вторым игроком франшизы после Дуэйна Уэйда, которому удалось преодолеть отметку в 10 тысяч очков за клуб в регулярном чемпионате. Всего на счету 28-летнего баскетболиста 10001 очко. Адебайо был выбран «Майами» под 14-м номером в первом раунде драфта НБА 2017 года и с тех пор выступал только за клуб из Флориды.