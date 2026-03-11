«Нетс» худа без добра: как Егор Дёмин провел первый сезон в НБА

Дёмин — воспитанник московской «Тринты» (до 2021 года) и системы мадридского «Реала», где он выступал за молодежные команды с 2021 по 2024 год. Он стал первым россиянином в «Реале» за 20 лет, выиграл с ним юниорскую Евролигу и дебютировал в основном составе, после чего перебрался в NCAA. В дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации уроженец Москвы сумел отметиться сразу несколькими клубными достижениями, в том числе побил рекорд лиги по забитым трехочковым для новичков за один матч: реализовал семь бросков из-за дуги в игре против «Голден Стэйт». Также он установил рекорд НБА среди дебютантов по серии матчей с успешными трехочковыми: был точен в 34 матчах подряд — с 7 ноября 2025 года по 30 января 2026 года.