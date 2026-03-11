«Нетс» худа без добра: как Егор Дёмин провел первый сезон в НБА

Яркий дебютный сезон разыгрывающего «Бруклина Нетс» Егора Дёмина в НБА, к сожалению, завершен — россиянин пропустит оставшуюся часть чемпионата из-за рецидива травмы стопы. В конце февраля баскетболист брал паузу для восстановления, но повреждение оказалось серьезнее, чем рассчитывали в клубе. По очкам в дебютном сезоне НБА среди россиян Дёмин уступил только Андрею Кириленко (0,4 очка), по передачам — Алексею Шведу (те же 0,4 пункта).
Взвешенное решение
Егор не играл с 28 февраля: последним матчем в сезоне стала встреча с «Бостоном» (111:148). После этого 20-летний баскетболист не выходил на площадку из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы — боль, беспокоящая его еще летом, вернулась вновь. Ожидалось, что Дёмин пропустит лишь несколько игр, но в итоге травма оказался серьезной.
— Ожидается, что он вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития, — говорится в релизе на сайте НБА.
Для «Бруклина» потеря Дёмина — серьезный удар. За сезон команда так и не смогла обрести стабильность, «Нетс» регулярно проигрывают даже не самым сильным соперникам и располагаются в нижней части турнирной таблицы. С начала февраля у них 13 поражений и лишь три победы.
— Решение было принято клубом, и оно очень взвешенное, — подчеркнул «Известиям» агент игрока Алексей Карванен. — Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс дословно сказал, чтобы его стартовый разыгрывающий был здоровым к началу нового сезона. Вы сами видите, какая ситуация в турнирной таблице на «Востоке». «Бруклин» не претендует на место в плей-офф.
Егор мог бы сыграть оставшиеся матчи регулярки через дискомфорт, что он и делал в последние недели, но смысла в этом нет, добавил агент. Предстоящее лето, которое разыгрывающий должен провести максимально качественно, намного важнее, чем борьба с этой травмой до конца регулярки.
Егор был одним из немногих лучиков надежды в составе бруклинцев. Выбранный под восьмым номером на драфте россиянин смог закрепиться в стартовой пятерке и запомнился болельщикам, как эффективный снайпер. По количеству точных трехочковых (124) на данный момент он занимает второе место среди всех дебютантов лиги (у форварда «Шарлотт» Кона Книппела 224 попадания).
Трудолюбие и талант
Дёмин — воспитанник московской «Тринты» (до 2021 года) и системы мадридского «Реала», где он выступал за молодежные команды с 2021 по 2024 год. Он стал первым россиянином в «Реале» за 20 лет, выиграл с ним юниорскую Евролигу и дебютировал в основном составе, после чего перебрался в NCAA. В дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации уроженец Москвы сумел отметиться сразу несколькими клубными достижениями, в том числе побил рекорд лиги по забитым трехочковым для новичков за один матч: реализовал семь бросков из-за дуги в игре против «Голден Стэйт». Также он установил рекорд НБА среди дебютантов по серии матчей с успешными трехочковыми: был точен в 34 матчах подряд — с 7 ноября 2025 года по 30 января 2026 года.
— Пока Егор показал только часть своих возможностей, — продолжил Алексей Карванен. — На мой взгляд, уже в следующем сезоне он сделает еще один шаг наверх и выцарапает роль безоговорочного лидера «Бруклина». Потому что когда он на мяче, то у команды получается совсем другой баскетбол. Оценили это и болельщики команды. Владимир, отец Егора, недавно ездил в Нью-Йорк и рассказывал, что на арене очень много людей в майках с восьмым номером. А частные стенды по продаже экипировки продают только майки Дёмина и Майкла Портера.
Всего Дёмин провел за «Бруклин» 52 игры (45 — в стартовом составе), набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, а также реализуя 39,9% бросков с игры, 38,5% — из-за дуги. В феврале он преодолел отметку в 500 очков и даже выиграл свой первый титул — в мини-турнире восходящих звезд НБА в Лос-Анджелесе. Примечательно, что Егор стал только третьим россиянином, получившим приглашение на престижный турнир молодых талантов. До него на звездный уикенд вызывались Андрей Кириленко («Юта») в 2002 и 2003 годах и Алексей Швед («Миннесота») в 2013-м.
— Не устану повторять: его трудолюбие позволит оправдать все ожидания, которые на него возлагают и болельщики, и руководство клуба, — отметил «Известиям» президент Единой лиги ВТБ, бывший член совета директоров «Бруклина» Сергей Кущенко. — Его не надо пережимать, не надо на него давить. Парню всего 20 лет.
Кущенко также рассказал, что недавно обсуждал перспективы разыгрывающего с медицинским штабом «Нетс». По его словам, специалисты обратили внимание на то, что Егор пока не набрал мышечную массу, необходимую для игроков НБА, однако структура его тела позволяет со временем это сделать. Но даже при этом баскетболист уже сейчас демонстрирует очень приличный уровень игры в защите.
Президент Единой лиги также предположил, что через два-три года Егор сможет набрать необходимую мышечную массу и развить нужные навыки, в частности улучшить средний бросок и проходы. В таком случае, по мнению Кущенко, игрок способен стать безоговорочным баскетболистом стартовой пятерки, а в перспективе вокруг него можно будет строить команду, претендующую как минимум на выход в финал Восточной конференции.
Дмитрий Гарин