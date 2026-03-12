Какие рекорды Демин побил в дебютном сезоне НБА

Демин в матче с «Ютой Джаз» 31 января стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков (в возрасте 19 лет и 333 дня). Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио Сперс» (29 февраля 2024 года; 20 лет и 56 дней).