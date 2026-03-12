Какие рекорды Демин побил в дебютном сезоне НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит остаток сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы. У 20-летнего баскетболиста обострился подошвенный фасциит левой стопы. Россиянин уже пропустил последние пять матчей «Бруклина». Ожидается, что он вернется к тренировкам в начале межсезонья.
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА. В текущем сезоне Демин провел за «Бруклин» 52 матча, набирая в среднем за встречу 10,3 очка и делая 3,2 подбора.
Какие рекорды Демин побил в НБА
Демин в октябре 2025 года в игре с «Шарлотт Хорнетс» набрал за 22 минуты 14 очков, что является лучшим показателем среди всех российских дебютантов в истории НБА. До этого рекорд принадлежал Сергею Базаревичу — девять очков (1994 год). Демин реализовал четыре из шести трехочковых — рекорд среди всех дебютантов «Бруклина».
Россиянин в январе в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик» (103:104) установил рекорд клуба по количеству забитых трехочковых в овертайме. В дополнительное время он реализовал три дальних броска. Демин повторил рекорд НБА для новичков по этому показателю, который ранее был установлен Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Тайлером Хирро, Брэндоном Найтом и Вальтером Херрманном.
Демин в январе в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121) стал первым новичком в истории «Бруклина», которому удалось забить как минимум пять трехочковых в двух матчах подряд (в предыдущей игре против «Орландо» — пять из восьми). Он стал 28-м игроком-новичком в истории НБА с подобным достижением.
Россиянин установил рекорд НБА по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков. Он забросил трехочковые в 34 встречах подряд, у Руди Фернандеса (сезон 2008/09) и Лэндри Шэмета (сезон 2018/19) были серии из 33 игр.
Демин в матче с «Ютой Джаз» 31 января стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков (в возрасте 19 лет и 333 дня). Предыдущий рекорд принадлежал Виктору Вембаньяме из «Сан-Антонио Сперс» (29 февраля 2024 года; 20 лет и 56 дней).